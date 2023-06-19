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Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены, а также призвал не экспортировать в Китай передовые технологии

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены, а также призвал не экспортировать в Китай передовые технологии

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине, передает ТАСС.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», – сказал Столтенберг.

Также Столтенберг заявил, что страны НАТО должны снизить зависимость от поставок критических ресурсов из Китая и не экспортировать в Китай передовые технологии, которые могут быть использованы против стран Запада.

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