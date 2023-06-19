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Россия не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонщины

Россия не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонщины

Представители ООН не могут оказать помощь жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС. Причина – их на эти территории не допускают представители российских властей.

О том, что РФ не допускает представителей Организации Объединенных Наций на подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области, пострадавший из-за подрыва ими дамбы Каховской ГЭС, заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

«ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы. Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, находящимся под его временным военным контролем», – рассказала она.

Браун отметила, что ООН продолжит работу над поиском доступа к людям на левобережной Херсонщине.

«Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву», – заявила координатор ООН.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Подрыв гидроэлектростанции вызвал экологическую катастрофу, напоминает Корреспондент.net. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Сейчас известно о 17 погибших, еще 31 человек пропал без вести.

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