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Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины

Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей.

Об этом глава государства заявил в ходе беседы с военкорами.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», – отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – заключил Путин.

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