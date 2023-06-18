Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей.
Об этом глава государства заявил в ходе беседы с военкорами.
«Я знаю. Мне кажется, знаю», – отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – заключил Путин.