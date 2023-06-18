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Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и сильный ветер

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, утром осадки прекратятся.

Как передает Национальная служба гидрометеорологии, северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 18-23°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 45-55%.

Завтра в отдельных районах Азербайджана пройдут дожди, местами интенсивные, гроза и град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем ​​30-34° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем ​​15-20° тепла.

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