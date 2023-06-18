Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин 18 июня, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет, сообщает Reuters.

По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», – заявил Блинкен перед своей первой с 2018 года поездкой в Китай.

Американский дипломат пробудет в Пекине два дня. По данным источников, ни одна сторона не ожидает прорывов во взаимоотношениях, так как страны расходятся по ряду вопросов. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, также возможно встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.