Столтенберг может сохранить кресло генсека НАТО еще на один год

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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скорее всего, попросят остаться на посту еще на год, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что на фоне разногласий в альянсе по поводу преемника Столтенберга и учитывая, что он пользуется поддержкой в блоке и считается эффективным лидером, шансы на продление его полномочий высоки.

Так, в частности, считают в Вашингтоне. «Администрация (президента США Джо Байдена) склоняется к идее о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что на данный момент в альянсе существует консенсус по поводу его замены», — сказал на условиях анонимности Reuters американский чиновник.