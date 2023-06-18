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Столтенберг может сохранить кресло генсека НАТО еще на один год

Столтенберг может сохранить кресло генсека НАТО еще на один год

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скорее всего, попросят остаться на посту еще на год, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что на фоне разногласий в альянсе по поводу преемника Столтенберга и учитывая, что он пользуется поддержкой в блоке и считается эффективным лидером, шансы на продление его полномочий высоки.

Так, в частности, считают в Вашингтоне. «Администрация (президента США Джо Байдена) склоняется к идее о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что на данный момент в альянсе существует консенсус по поводу его замены», — сказал на условиях анонимности Reuters американский чиновник.

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