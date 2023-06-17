В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах»

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В минувший вторник произошло «событие века», после которого мир, как говорят в таких случаях, «уже никогда не будет прежним», и которое можно считать… «водоразделом в истории человечества».

Комитет по внешней политике аж Фламандского парламента Бельгии (оказывается, есть еще и такая контора) одобрил поправку в уже принятую 22 марта этого года резолюцию 1643 (2022-2023) – Nr. 1, в которую теперь добавлена еще одна строчка. Звучит эта поправка так: «[Фламандский парламент] безоговорочно поддерживает признание Республики Арцах как независимого государства».

В качестве обоснования, которыми авторам следует сопровождать свои поправки, говорится следующее: «данная поправка обращает внимание на необходимость признания независимости Республики Арцах. В течение веков Арцах обладал автономным статусом как этнически армянский регион как внутри Великой Армении, так и на территории сегодняшнего Азербайджана».

Ну, в каких картах последних веков авторы этой поправки разглядели «Великую Армению», известно, наверное, только им самим.

К слову, это уже третья поправка к принятой в марте этого года резолюции. Была еще вторая, в которой предупреждалось о необходимости гарантий безопасности армянского населения с целью предотвращения — ни больше, ни меньше — аж геноцида!

Ну а в самой резолюции содержалась «сборная солянка» всего армагитпропа: тут и требование немедленного открытия «заблокированного Азербайджаном Лачинского коридора», и требование о выводе азербайджанских войск с «суверенной территории Армении», и сказка о «120 тысячах армян», которые столкнулись с «гуманитарной катастрофой» и прочая муть.

То есть, политики местечкового уровня, равными по рангу с которыми можно назвать членов муниципалитета (бялядийя) какого-нибудь азербайджанского района, решили «потребовать». Потребовать от нас — азербайджанцев. В вопросе, касающегося не фламандцев, а всё так же нас — азербайджанцев. И нашей Родины.

Той самой Родины, которую те, кто поднимал руку перед тем, как минуту спустя забыть о документе и пойти в ближайшую пивную отмечать конец рабочего дня, вряд ли смогут найти на карте, а если еще и попросить их сесть и написать сочинение на одну страницу на тему «Азербайджан», то вряд ли в нем будет хотя бы одно предложение без фактологических ошибок.

И вот они теперь решили требовать от азербайджанцев, по неосторожности позабыв, что «требовалка» может неожиданно сломаться. В резолюции, которую, как и предыдущие, можно отправить сразу в урну не дожидаясь «высыхания чернил» на ней, аж отмечено, что Лачинский коридор является жизненно важным звеном, связывающим Карабах с Республикой Армения. Причем, авторы этой «бумаженции» в своём порыве имитации политической деятельности провинциального масштаба даже не заметили, что в самóй резолюции говорится о «Нагорном Карабахе», а в принятой в этот вторник третьей поправке говорится уже о «Республике Арцах». Впрочем, если учесть эффект отскакивающего от стенки гороха, который возымела для Азербайджана эта бумажка, то и наплевательское отношение самих авторов резолюции к своему детищу и степень их аккуратности и внимательного отношения к деталям тоже можно понять.

Понять и простить. Тем более, что и тем, кто составлял эту бумажку, и тем, кому она адресована, на неё, говоря без прикрас, глубоко наплевать. И это понимают все участники этой комедии.

И всё же, не можем лишить себя удовольствия задать провинциальным политикам из Фландрии один риторический вопрос: а кто же признал до сих пор ту самую «республику арцах», что вы теперь это самое «признание» поддерживаете? Парадокс.

Ну, а в целом, если отложить в сторону всю иронию, то остается сухой вопрос: к чему вся эта бессмыслица и имитация бурной деятельности, если всем сторонам очевиден ее нулевой эффект! Только чтобы отчитаться перед донорами из армянской диаспоры? А им-то зачем? Чтобы поддержать свой имидж «мощной силы», реальный результат деятельности которой не идет дальше «мыльного пузыря», которым просто дурят рядового армянина? А еще лучше, поставим вопрос до боли прямой: какая радость самим армянам Карабаха от этих бессмысленных бумажек? Как отразились они на реальном положении, что называется, «на земле»? Испарился ли ППП? Или, может, в Ханкенди появилось посольство Фландрии? Нет ведь! Ничего, кроме иллюзий, весь этот бесполезный расход бумаги не создаёт. Впрочем, если обманчивые иллюзии и есть то, что хотят в армянском обществе, а еще больше — в армянской диаспоре, то… дело хозяйское. Нас эта болезнь не касается, и иллюзиям их мешать мы не будем.

Зухраб Дадашов