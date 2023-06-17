Азербайджанские паломники отправились в Хадж

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С сегодняшнего дня начинаются поездки из Азербайджана в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

Первая группа паломников отправилась из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 05:45 по бакинскому времени.

По словам начальника отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа Вюсала Джахангири, первая группа паломников прибудет в Саудовскую Аравию в 08:45: «Последняя группа паломников будет отправлена 22 июня. Всего 1440 азербайджанских паломников будут отправлены в Хадж 8 авиарейсами. После окончания паломничества они вернутся на родину воздушным транспортом 5-11 июля. Последняя группа паломников отправится из Медины 11 июля».