Путин допустил применение ядерного оружия |
Путин: Прямо сейчас атакуют на ряде участков, бой продолжается (видео) |
МИД Азербайджана назвал цель новой провокации Армении |
Путин «поприветствовал» африканских лидеров ракетной атакой на Киев: что известно |
Ильхам Алиев создал Государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг» |
Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»? |
Как ВС Азербайджана разгромили пост армян в Зангиланском направлении (видео) |
Обстреляны позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении |
Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов |
Главное Спорт

Де Бьязи: У ребят есть большое желание отыграться за неудачи

Де Бьязи: У ребят есть большое желание отыграться за неудачи

Неопытные азербайджанские футболисты должны извлечь урок из разгромных поражений в первых двух матчах отборочного цикла ЕВРО-2024, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи.

В субботу, 17 июня, сборная Азербайджана по футболу проведет третий матч отборочного цикла ЕВРО-2024.

Национальная команда на «Далга Арене» примет команду Эстонии, встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. В первых матчах отборочного цикла азербайджанские футболисты на выезде были разгромлены командами Австрии (1:4) и Швеции (0:5).

Именно с вопроса поражения итальянский специалист и начал предматчевую пресс-конференцию, указав, что его команда играла на выезде против сильных сборных.

«Сложно не заметить, что на некоторых отрезках матча мы играли неплохо. Индивидуальные ошибки привели к таким результатам, это дорого нам обошлось. Если хотим идти вперед, то менее опытные футболисты должны учиться в таких играх», – сказал Де Бьязи (цитата по «Спутнику»).

Итальянец уверен, что в предстоящем матче его подопечные сделают все возможное, чтобы реабилитироваться за провальный старт в отборочном цикле.

«У ребят есть большое желание отыграться за те неудачи. Нас ждет непростой соперник. Физически эстонцы очень сильны. Завтра сделаем все, чтобы взять первые три очка в группе», – подчеркнул главный тренер сборной.

Наставник также посетовал на усталость азербайджанских футболистов после завершения сезона.

«У нас сезон только завершился, а у эстонцев он в самом разгаре. Но завтра нам придется бегать побольше своего соперника. Будет сложно, так как, повторюсь, физически Эстония сильная команда», – добавил Де Бьязи.

Теги:
Из этой рубрики
Самедов: Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания
Спорт

Самедов: Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания

2023/06/16, 19:20
Де Бьязи: У ребят есть большое желание отыграться за неудачи
Спорт

Де Бьязи: У ребят есть большое желание отыграться за неудачи

2023/06/16, 18:50
Генсек АФФА: Эльмар Мамедъяров неправильно понял
Спорт

Генсек АФФА: Эльмар Мамедъяров неправильно понял

2023/06/16, 14:44
В финале Лиги наций УЕФА встретятся Испания и Хорватия
Спорт

В финале Лиги наций УЕФА встретятся Испания и Хорватия

2023/06/16, 00:48
Армения подала заявку на участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку
Спорт

Армения подала заявку на участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку

2023/06/15, 18:30
Месси забил самый быстрый гол в карьере
Спорт

Месси забил самый быстрый гол в карьере

2023/06/15, 18:10
«Нефтчи» сыграет на турнире в Питере
Спорт

«Нефтчи» сыграет на турнире в Питере

2023/06/14, 23:08
86 спортсменов представят Азербайджан в соревнованиях III Евроигр (список)
Спорт

86 спортсменов представят Азербайджан в соревнованиях III Евроигр (список)

2023/06/14, 22:12
Армянские стрелки хотят участвовать в турнире в Баку
Спорт

Армянские стрелки хотят участвовать в турнире в Баку

2023/06/14, 21:44