Де Бьязи: У ребят есть большое желание отыграться за неудачи

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Неопытные азербайджанские футболисты должны извлечь урок из разгромных поражений в первых двух матчах отборочного цикла ЕВРО-2024, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи.

В субботу, 17 июня, сборная Азербайджана по футболу проведет третий матч отборочного цикла ЕВРО-2024.

Национальная команда на «Далга Арене» примет команду Эстонии, встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. В первых матчах отборочного цикла азербайджанские футболисты на выезде были разгромлены командами Австрии (1:4) и Швеции (0:5).

Именно с вопроса поражения итальянский специалист и начал предматчевую пресс-конференцию, указав, что его команда играла на выезде против сильных сборных.

«Сложно не заметить, что на некоторых отрезках матча мы играли неплохо. Индивидуальные ошибки привели к таким результатам, это дорого нам обошлось. Если хотим идти вперед, то менее опытные футболисты должны учиться в таких играх», – сказал Де Бьязи (цитата по «Спутнику»).

Итальянец уверен, что в предстоящем матче его подопечные сделают все возможное, чтобы реабилитироваться за провальный старт в отборочном цикле.

«У ребят есть большое желание отыграться за те неудачи. Нас ждет непростой соперник. Физически эстонцы очень сильны. Завтра сделаем все, чтобы взять первые три очка в группе», – подчеркнул главный тренер сборной.

Наставник также посетовал на усталость азербайджанских футболистов после завершения сезона.

«У нас сезон только завершился, а у эстонцев он в самом разгаре. Но завтра нам придется бегать побольше своего соперника. Будет сложно, так как, повторюсь, физически Эстония сильная команда», – добавил Де Бьязи.