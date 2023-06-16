Путин: Прямо сейчас атакуют на ряде участков, бой продолжается (видео)

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Украина скоро перестанет вообще использовать свою технику, они воюют на технике извне, так долго не навоюешь. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Ни на одном из участков Украина не достигла своих целей, потери у них больше чем 1 к 10, это факт. Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут», – заявил Путин.

ВСУ, по его словам, прямо сейчас атакуют на ряде участков, «потеряли несколько танков, бой продолжается, шансов у них нет».