МИД Азербайджана назвал цель новой провокации Армении

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Решительно отвергаем абсурдные утверждения, в очередной раз озвученные 16 июня в ходе выступления на заседании правительства премьер-министром Армении Николом Пашиняном о том, что установление КПП «Лачин» на государственной границе Азербайджана создало «напряженную гуманитарную ситуацию», «Азербайджан препятствует обеспечению армянских жителей предметами первой необходимости и медицинскими принадлежностями, проводит политику этнической чистки» и о том, что якобы Азербайджан совершил провокации в приграничной зоне.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Хотелось бы еще раз напомнить, что любое вмешательство Армении в вопрос установления пограничного КПП на суверенной территории Азербайджана является претензией по отношению к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и такие действия противоречат всем нормам и принципам международного права.

Создается впечатление, что Армения, совершившая агрессию против Азербайджана и удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении почти 30 лет, обеспокоена тем, что после создания этого КПП лишилась возможности предпринимать усугубляющие ситуацию шаги и незаконные действия, осуществляемые с использованием дороги.

Созданы необходимые условия для безопасного и упорядоченного проезда местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики через КПП в обоих направлениях, и известно, что с момента создания КПП этой дорогой свободно воспользовались сотни жителей.

Цель провокации, совершенной Арменией против этого КПП и наших пограничников 15 июня, заключается в том, чтобы бросить тень на успешную работу КПП с азербайджанской стороны и воспрепятствовать безопасному и свободному использованию пункта пропуска.

Расценивание соответствующих мер, принятых Азербайджаном после атаки, повлекшей ранение военнослужащего Государственной пограничной службы, с целью расследование причин этой провокации, обеспечения безопасности пограничного пункта пропуска и перехода через него, как «блокаду», неприемлемо.

Требуем от Армении, вместо того, чтобы делать безосновательные заявления, отказаться от провокаций, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному договору и вопросу открытия коммуникаций в регионе, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая полный вывод своих сил с азербайджанских территорий, отказаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – говорится в заявлении.