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Айхан Гаджизаде: Флаг Азербайджана был поднят на суверенной территории страны

Айхан Гаджизаде: Флаг Азербайджана был поднят на суверенной территории страны

Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении.

Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

«Вчера на Лачинском ППП был открыт огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, когда на суверенной территории страны, на мосту Хакари, был поднят флаг Азербайджана. Этот мост был построен совсем недавно, и утверждение о том, что флаг поднят на территории Армении, безосновательно», – говорится в публикации.

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