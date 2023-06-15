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Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото)

Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото)

В городе Марракеш (Королевство Марокко) 13-15 июня прошла Парламентская конференция по межрелигиозному диалогу на тему «Давайте сотрудничать во имя нашего общего будущего». Конференция была организована Межпарламентским союзом и Парламентом Королевства Марокко при поддержке Альянса цивилизаций ООН.

Нашу страну на конференции представляли заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутаты Джейхун Мамедов, Махир Аббасзаде и посол нашей страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, уточняет «Азертадж».

На открытии конференции выступили председатель Межпарламентского союза Дуарте Пачеко, генеральный секретарь Мартин Чунгонг, председатель Палаты советников марокканского парламента Наам Мияра, председатель Палаты представителей парламента королевства Рашид Талби аль-Алами, который зачитал письмо, адресованное королем Марокко Мухаммедом VI.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев выступил на общем собрании на тему «Парламенты и религиозные лидеры: содействие диалогу, совместная работа во имя нашего общего будущего». Отметив, что представители разных народов и религий веками жили в Азербайджане в мире и взаимопонимании, он подчеркнул, что в основе реализуемой в нашей стране политики мультикультурализма лежат идеи толерантности, взаимное уважение и сотрудничество народов, и напомнил, что соответствующим Распоряжением президента Ильхама Алиева 2016 год был объявлен в Азербайджане Годом мультикультурализма.

Кроме того, участникам была представлена обширная информация о «Бакинском процессе» и многочисленных престижных мероприятиях, проводимых в нашей стране для расширения диалога между цивилизациями и культурами.

Значительную часть своего выступления А.Алиев посвятил результатам армянской оккупации, изгнанию наших соотечественников с их земель, геноциду, учиненному против них, разрушению наших историко-религиозных памятников и мечетей. Он также сообщил, что после освобождения наших земель в результате Отечественной войны в 2020 году отчетливо выявились результаты армянского варварства, в том числе тот факт, что 65 из 67 существующих мечетей были разрушены армянами.

Он отметил, что, несмотря на все это, наша страна активно работает над подписанием мирного соглашения, но Армения под разными предлогами препятствует этому процессу. Реваншистские силы в Армении выступают с антиазербайджанскими призывами и препятствуют мирным переговорам.

На следующий день конференция продолжилось панельными дискуссиями «Религия и вероисповедание в различных светских системах: примеры со всего мира» и «Совместная работа по продвижению верховенства права: передовая практика и вызовы». На этих панелях армянская делегация, оставаясь верна своим традициям, и в форме, совершенно не соответствующей общей тематике конференции, произнесла клеветническую речь против Азербайджана и заявила, что наша страна вторглась в Армению. В ответ на это депутат Джейхун Мамедов заявил, что Армения 30 лет оккупировала наши земли, варварски разрушила 65 из 67 мечетей, уничтожила не только мусульманские памятники, но и церкви, и указал, что Армения под разными предлогами уклоняется от подписания мирного соглашения. В рамках конференции армянская делегация неоднократно выступала с провокационными речами, но каждый раз эти наветы и клевета аргументированно разоблачались азербайджанской делегацией.

В ходе конференции азербайджанская делегация провела двусторонние встречи со спикером Палаты представителей марокканского парламента Рашидом Талби аль-Алами, спикером Палаты советников Наамом Миярой, спикером Межпарламентского союза Дуарте Пачеко, спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Аксон и спикером Национальной ассамблеи Гамбии Фабакари Томбонгом Джаттой, на которых обсуждались представляющие интерес вопросы.

В завершение конференции был принят итоговый документ.

Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото) Азербайджан пресек армянские провокации на конференции в Марокко (фото)

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