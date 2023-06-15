В Нахчыване, Шаруре и Джульфе будут созданы Государственные центры аграрного развития

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В Нахчыванской Автономной Республике будут созданы «Предприятие сельскохозяйственного производства, снабжения и поставок», «Центр аграрных услуг» министерства сельского хозяйства, а в Нахчыване, Шаруре и Джульфе – Государственные центры аграрного развития. Государственная ветеринарная служба автономной республики войдет в структуру министерства, об этом заявила заместитель министра, и.о. министра Хаяла Дадашова сказала журналистам.

Она отметила, что после создания Государственных центров аграрного развития будет налажена координация между министерством и фермерами, семейными фермерскими хозяйствами, предпринимателями, работающими в сельскохозяйственном секторе. Недавно созданное юридическое лицо публичного права Orqanik Naxçıvan будет работать в направлении приема органических продуктов от населения Нахчывана, их упаковки и реализации внутри и за пределами страны.