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В НАТО обсудят решение России о размещении ядерного оружия в Беларуси

В НАТО обсудят решение России о размещении ядерного оружия в Беларуси

Министры обороны НАТО на заседании группы ядерного планирования альянса обсудят размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на которой будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Беларуси», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси начнётся после 7—8 июля.

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