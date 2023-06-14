Задержаны лица, глушившие рыбу на Каспии

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Задержаны лица, занимавшиеся рыбной ловлей с использованием взрывчатых веществ в Каспийском море.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 12 июня 2023 года сотрудники береговой охраны ГПС выявили незаконные действия экипажа маломерного судна.

В результате проведенных мер было установлено, что жители Гарадагского района Нуриев Эльман Бибигулу оглу, Демиров Мустафа Бабагасан оглу и Искандеров Шахрияр Айдын оглу занимались незаконной рыбной ловлей с использованием взрывчатых веществ. Они были задержаны и переданы сотрудникам Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел.