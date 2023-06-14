Путин унизил Шойгу (видео)

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В понедельник президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный госпиталь им. Вишневского в Подмосковье и вручил госнаграды военнослужащим, сражавшимся в Украине.

Журналист BILD Марк Оливер Рюле обращает внимание на то, как президент РФ вел себя при этом по отношению к министру обороны Сергею Шойгу.

«Путин демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Это курьезная сцена заставила Шойгу выглядеть неловко! <…> Путин унижает своего министра обороны» — пишет автор.

Он напоминает, что ранее Путина и Шойгу связывали тесные отношения, они проводили вместе много времени и ездили на отдых. Но теперь Минобороны РФ все больше подвергается критике за неудачи в Украине.

«По мнению экспертов, Путин хотел бы, чтобы гнев населения и особенно солдат был направлен на Шойгу, а не на него самого», — отмечает журналист.