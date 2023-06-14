Либби: Сотрудничество с Азербайджаном служит нашим интересам

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«Если моя кандидатура будет утверждена на этот пост, я поддержу усилия США по оказанию помощи в достижении справедливого и стабильного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

Об этом в ходе выступления на слушаниях в Сенате заявил выдвинутый на пост посла США в Азербайджане Марк Либби.

«Если моя кандидатура будет утверждена, я обещаю тесно сотрудничать с этим комитетом и со всеми членами Конгресса для обеспечения интересов США в Азербайджане», – приводит его слова АПА.

Служить гражданам США ,защищать их было основной задачей всех американских дипломатов, и если моя кандидатура на этот пост будет одобрена, это станет и моим приоритетом».

Дипломат подчеркнул, что поддержит усилия США по поддержанию мира в регионе: «Если моя кандидатура будет утверждена, я также поддержу усилия США по оказанию помощи в достижении справедливого и стабильного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. От этого трагического конфликта стороны унаследовали боль и недоверие.

Военного решения этого конфликта нет. США должны продолжать осуждать насилие и угрозы насилия. Но стороны как никогда близки к соглашению с помощью США и наших партнеров в Европе. Если меня утвердят, то я буду активно и решительно работать в Баку со сторонами и обязуюсь помочь им достичь этого. Но подписание мирного соглашения -это только первый шаг. В случае одобрения я, возглавляя посольство в Баку, поддержу осуществление окончательного урегулирования, успешная реализация мирного соглашения создаст основу для более глубоких связей между США и Азербайджаном. Это стабилизирует регион и вытеснит противников, которые пытаются расширить свое злонамеренное влияние с помощью конфликта. Мирное соглашение позволит нам поднять успешное сотрудничество в наших отношениях с Азербайджаном на новый уровень. Наше сотрудничество с Азербайджаном в области борьбы с терроризмом, пограничной, энергетической морской безопасности служит национальным интересам и безопасности США. Если меня утвердят на этот пост, я удвою наши усилия в этих областях», – подчеркнул Марк Либби.