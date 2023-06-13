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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Берлускони

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Берлускони

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего председателя Совета Министров Итальянской Республики, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Итальянской Республикой.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему итальянскому народу.

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