Почему Франция милитаризирует Армению, и кто может дать ей по рукам

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Президент Макрон, понесший значительные репутационные потери на своей родине, затеял опасную многоходовку, срывая армяно-азербайджанское урегулирование, оттесняя Россию, Турцию, Брюссель и Вашингтон от Армении и ведя подковерную игру с Ираном. Для одного Парижа это многовато: он рискует сильно «пролететь» вместе с Ереваном.

Итоги Второй Карабахской войны очень не понравились нынешнему хозяину Елисейского дворца Эммануэлю Макрону – ведь выиграл в ней Азербайджан, причем – какой срам (C’est dommage!) – «при помощи Турции» и с «попустительства» России, закрепившей своей подписью заявление лидеров Армении и Азербайджана о прекращении вооруженных действий между соседними странами.

Но окончание войны – еще не есть договор и мире. И поскольку Париж вовремя не подсуетился, а, точнее, никак не мог воспрепятствовать подписанию столь «срамного» документа, он теперь старается не допустить мира на Южном Кавказе, поскольку мир этот скроен не по его лекалам. А это означает, что такого мира быть не должно. И вместо него Москве, Вашингтону и Брюсселю, пытающимся (каждый по-своему) свести противные стороны и самоутвердиться, следует показать, грубо говоря, фигу, хотя на этих самых Елисейских полях, в этом самом дворце усердно делают вид, что выступают за мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. И даже вклиниваются в переговоры, как это было недавно в Кишиневе. Причем, не только вклиниваются, но и распространяют после них весьма странные заявления, не берущие в расчет конституционные права Баку и его юрисдикцию на уже возвращенных и еще предстоящих к возвращению территориях, находящихся в течении 30 лет под армянской оккупацией.

А чтобы фига была достаточно увесистой, Париж старается всячески дискредитировать Баку и приблизить к себе «братский» Ереван посулами самого Макрона и его дипломатов, обещающих не бросить армян в беде. Сперва Пятая Республика делала разные «обличительные» заявления в адрес Баку, потом перебросила на границу АР и РА своих жандармов (вместе с немецкой военной полицией), назвав это «миссией наблюдателей», затем назначила своего военного атташе в Ереване. Ну и в промежутках всех этих «движений» было еще много других, направленных против Баку. И, наконец, распространилась информация, в соответствии с которой партия французских бронетранспортеров в количестве 50 единиц вот-вот прибудет в Армению, равно как – тоже стараниями Парижа – гаубицы, произведенные в Индии по лицензии одной из французских компаний. Гаубицы, по неофициальным данным, будут доставлены в Армению через Иран. О нем – отдельный разговор.

Спрашивается, отчего это Франция решила милитаризировать Армению после ее поражения в Карабахской войне, значительного ослабления армянской армии, способной сейчас только на мелкие вооруженные вылазки. Ответ на этот вопрос не один, их много, поскольку за счет поражения Армении Франция, похоже разыгрывает многоходовую игру, создавая напряженность не только в регионе Южного Кавказа, в котором она потеряла всякое влияние, но и «наказывая» тех, кто нанес ей «обиды». И как это ни парадоксально, тут в одном списке значатся основные геополитические противники – Москва, «зарвавшийся» Вашингтон, а также – рикошетом – и другие. То есть цели Парижа многообразны – перечислим их «ударную» часть.

Итак, видя явный дрейф Еревана от России, Франция, вооружая Армению, ускоряет разрыв ее отношений с РФ, не склонной, как прежде, накачивать армян оружием. То есть Париж делает вид, что способен заменить собой Москву в контексте «союзничества», да и еще таким образом, чтобы сорвать установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном: ведь первая – давняя фаворитка французов, признавших (правда, всего лишь на уровне парламента) «независимость НКР». Напомним также, что Франция признала геноцид армян со стороны Османской империи, сделав это фактически назло Турции. Так отчего слегка не вооружить Армению назло и России тоже, подставившей подножку влиянию Парижа в Центральной Африканской Республике – она, выгнав французов, затребовала себе российскую военную базу. И, кстати, ЦАР – не единственная страна африканского континента, требующая от Франции отказа от неоколониального режима и тяготеющая к России.

Но, видимо, его инерция настолько сильна, что способна множиться в XXI веке, и уже даже не на африканском континенте, а в Евразии, где наиболее подходящим объектом французы избрали Армению. Но для этого последняя должна находиться в отрыве от России и соседних стран – особенно Азербайджана и Турции, а также, возможно, от Ирана, который Париж тоже пытается подцепить на крючок. Здесь, однако, успеха ждать не приходится: дело ограничится ситуационными и, к тому же, подковерными контактам. Но Париж метит выше – перехватить инициативу урегулирования карабахской проблематики у Вашингтона.

А пока он увлечен своей многоходовой игрой с поставкой смешного по количеству и номенклатуре, однако возбуждающего армян вооружения, обстановка в Карабахском регионе обострится, хотя взятие им и Ереваном военного реванша – невозможно: даже после войны сравнивать мощь азербайджанской армии с армянской наивно. То есть, милитаризация Армении преследует главную цель – срыв мирного урегулирования между АР и РА, расчистку российского южного подбрюшья даже не для того, чтобы освободить вакантное место для коллективного Запада, а для собственно Франции, в которой проживает большая армянская диаспора – богатая и влиятельная в политических и не политических французских элитах. Так кому, как не Пятой Республике, занять ведущую военно-политическую роль в Армении, а через нее – на Южном Кавказе, что должно сильно ущемить Турцию, с которой Париж конкурирует за влияние с Средиземном море, в Сирии и т.д. А тут появилась еще и прекрасная возможность сорвать азербайджано-турецкие планы в регионе, включая открытие Зангезурского коридора, и пролоббировать малоперспективный коридор Иран-Армения-Грузия. По сути, речь идет о реализации Францией ее давних антитурецких устремлений – ну хотя бы на Южном Кавказе.

Имея в виду, что Турция далеко не та страна, которой можно что-либо навязать, если к этому «что-либо» она сама не лояльна, осуществление планов Франции видится весьма сомнительным, более того, подталкивающим Анкару к более энергичному контролю Южного Кавказа с тенденцией к ухудшению отношений с Арменией на фоне появления внешнего контура их улучшения. При таком развитии событий Турция сможет найти общий язык с Россией и другими игроками южно-кавказского поля, ставшего крайне важным для Евразии, соединяющим Восток и Запад, да еще и имеющим такую важную, для Запада, углеводородную страну, как Азербайджан, граничащий с «тремя монстрами» – Россией, Ираном и Турцией.

Но, говоря об Иране, Франция и с ним ведет двойную игру. Еще до подписания разорванной ныне ядерной сделки французские компании вполне благоденствовали в подсанкционном Иране, и Париж больше делает грозный вид в разговорах с Тегераном и Москвой, чем серчает на самом деле. Пару дней назад президент Макрон, как известно, провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси, о содержании которого Тегеран сообщил весьма скупо.

В частности, иранское агентство IRNA поведало, что в ходе переговоров Макрон подчеркнул: «Париж намерен сотрудничать с Тегераном». Стороны также обсудили пути развития отношений между двумя странами и «договорились продолжить переговоры об отмене антииранских санкций».

Однако лидеры общались достаточно долго – 90 минут, и вряд ли их разговор касался только того, о чем информируют официальный Тегеран и Reuters со ссылкой на офис Макрона, то есть о том, что французский президент предупредил Раиси о последствиях поставок иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию и «выразил обеспокоенность» по поводу развития иранской ядерной программы. Тут возникает вопрос: а что, Макрон полтора часа стращал Раиси, и тот послушно слушал, или речь шла еще о чем-то. Например, взяв за основу беседы «защиту» Украины от иранских дронов, приобретенных Россией, обсуждался вопрос поставок Армении французского вооружения посредством того же Ирана. Это так – на «гипотетическом» уровне.

На таком же уровне можно рассмотреть и вариант переадресации французского вооружения и/или его оседания в самом Иране. В первом случае беспокоиться стоит Украине, во втором – Израилю. А всем вместе о том, что Париж негласно создает своего рода военную ось с Москвой и Тегераном, хотя с первой он ведет кисло-сладкие разговоры, а со вторым – «профилактическую» работу в пользу Украины. Ну и через Иран ослабляет Азербайджан и Турцию. Все эти подковерные, а также и паркетные движения можно списать на увлечение автором теориями заговоров, однако нет дыма без огня. А то, что маразм, воодушевленный внешними игроками и «распильщиками» территорий на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и едва ли не во всем мире, не крепчает, а уже приобрел закостенелую форму, стало фактом. Так отчего же отвергать заговоры полностью? На них, собственно, и основана современная политика.

Говоря о ней в контексте Москвы и Парижа. России вряд ли проглотит французскую наживку, какой бы «пикантной», в традициях национальной политической кухни, она ни была. Недавно Макрон разглагольствовал о том, что Россия всегда будет соседом Евросоюза, и с ней надо выстраивать отношения «на максимально мирных условиях». И что она вернется на международную арену, «когда наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом». Как себе представляет французский лидер подобную конфигурацию в действии, не уточнятся, поскольку таковой в политической «природе» не видно. И как он вообще может о ней заикаться, вклиниваясь в отношения Азербайджана и Армении вне лоббируемого им «соответствия с международным правом»? То есть речь о прямом подстрекательстве к новой войне на Южном Кавказе и выдавливании из региона Москвы, Вашингтона, Брюсселя и иных, готовых отхапать все, что плохо лежит.

Но при этом посол Франции в Ереване Анн Луйо говорит о помощи ее страны в реализации программ развития Сюника «как части безопасности этого региона, части безопасности Армении, потому что мы знаем, какую роль играет Сюник в обеспечении безопасности Армении в глобальном смысле слова». Но утверждения об «оккупации» Азербайджаном «некоторых территорий Сюникской области» остаются в силе, как и то, что миссия ЕС с участием Франции «играет ключевую роль в обеспечении безопасности границ». И тут есть основания считать, что Париж не имеет права говорить от имени всего Евросоюза, поскольку преследует собственные интересы эгоцентричного и колониального характера.

Макрону хорошо бы присмотреть за собственной страной, где акции гражданского неповиновения стали рутинным делом; где французского лидера еще два года назад стали изображать в виде Гитлера и продолжают это делать – не из озорства, а потому что Макрон воюет уже и со своими гражданами с помощью овчарок и автоматического оружия – пока еще холостыми патронами, но это только цветочки. Французы не согласны с пенсионной реформой, сокращением социальных программ, нехваткой денег на пенсии и здравоохранение, высокой инфляцией, колоссальным госдолгом страны (113% от ВВП) на фоне десятимиллиардных трат в евро в помощь Украине, и т.д. Демонстрации «желтых жилетов» в Пятой Республике уходят в прошлое – нынче люди самых разных профессий протестуют на улицах чуть ли не ежедневно. Что ж, Макрон признает, что «Франция живет в долг», и с этим надо смириться. А не смиряющихся он «приводить в чувство» дубинками и слезоточивым газом.

Словом, прав был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о Макроне (не в собственно в контексте армяно-азербайджанского урегулирования, но это не суть важно), что он «не обладает квалификацией», чтобы «быть главой этого государства (Франции)», и что честностью месье не отличается. «А где нет честности, там нет и доверия», – сказал Эрдоган. Он также отметил, что Макрон потерял репутацию в парламенте, а его страна теряет свой престиж в международном сообществе.

Вопрос: кто даст по рукам макроновской Франции? «Великие державы», которые уже не очень хорошо ориентируются, что делает их правая рука, а что – левая, или сам французский народ: очередные президентские выборы должны состояться в Пятой Республике в 2027 году. Времени наломать дров на Южном Кавказе и не только на нем, у Макрона – прорва. Если, конечно, стремительно меняющаяся политическая конъюнктура не спутает его политические планы и не укажет Парижу на его место.

Ирина Джорбенадзе