Спикер парламента Армении назвал ошибкой установку мемориала «Немезис»

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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает ошибкой установку мемориала «Немезис» в центре Еревана.

«Сам я считаю установку памятника «Немезис» ошибочной, потому что это не является и не может быть государственной политикой», – сказал Симонян.

Он добавил, что после поездки в Анкару у него сложилось впечатление, что у турецкой стороны есть воля к нормализации отношений, а это означает, что у армянской стороны на данном этапе есть уникальная историческая возможность урегулировать отношения.

«И мы, армянская сторона, к этому готовы, готовы пройти даже через большую критику во имя того, чтобы обеспечить Армении и армянскому народу долгосрочный мир», – сказал он.

В конце мая экс-глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Анкара предприняла шаги, чтобы внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, однако Ереван показал, что «не искренен».

«Мы не приемлем установку памятника лицам, убившим наших османских пашей и азербайджанских братьев», – сказал Чавушоглу.

Он добавил, что турецкая сторона предупредила официальный Ереван и предпримет новые шаги в отношении Армении, если монумент не будет демонтирован.