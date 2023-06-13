Пригожин стал популярнее Путина

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В мае россияне искали информацию о главе ЧВК «Вагнера» Евгении Пригожине более чем в два раза чаще, чем о президенте РФ Владимире Путине, следует из статистики Google Trends и Yandex Wordstat, пишет издание «Вёрстка».

Рост интереса к Пригожину начался в первых числах мая и достиг рекорда к концу месяца. Если с 28 мая по 3 июня динамика его популярности была на уровне 100 баллов, то интерес к Путину в это же время был сильно ниже — лишь 28 баллов.

Это же подтверждает статистика прокремлёвского «Яндекса»: в мае у поисковика спрашивали о «поваре Путина» 744 тысячи раз, а число показов по запросу «Путин» достигло лишь 305 тысяч.