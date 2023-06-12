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Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

С дневных часов 13 июня и до 17 июня в районах Азербайджана местами прогнозируются осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, преимущественно в Гянджа-Газахском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском регионах и Центральном Аране осадки временами будут интенсивными, возможны грозы, град.

Восточный ветер местами будет усиливаться до 20-25 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.

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