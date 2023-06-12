Госкомстат: Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане составляет 913,9 маната

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Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 мая 2023 года составила 913,9 маната, что на 10,8% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает Госкомстат.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 маната, на 1 февраля – 856,2 маната, 1 марта – 854,5 маната, 1 апреля – 901,3 маната.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 мая 2023 года составило 1 млн 734,2 тыс. человек (на 1 апреля 2023г – 1 млн 736,3 тыс. человек), что на 32,9 тыс. человек или 1,9% больше, чем годом ранее.

Из них 901,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 833,1 тыс. человек – в частном.