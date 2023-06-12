Реваншисты в рясах

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В Армении — очередная провокация, на сей раз устроенная армянскими церковными иерархами. Как сообщают ереванские СМИ, армянские священнослужители мировых епархий армянской церкви вместе с Тавушской епархией совершили паломничество в «Воскепар» и провели литургию в церкви Пресвятой Богородицы — как особо подчеркнуто, VII века. Глава Тавушской епархии, архиепископ Баграт Галстян заявил:« Для нас крайне важно сегодня быть там».

Напомним: Воскепар — это азербайджанское село Аскипара. И церковь, о которой идет речь, не армянская, а албанская. Но куда важнее другое. Все происходит совсем рядом с селами Ашагы Аскипара и Юхары Аскипара. То есть теми самыми «анклавами», судьба которых сегодня обсуждается на переговорах. Так что подтекст внезапного паломничества понятен: ах, «древняя святыня», «кресты и хачкары», которые предатель Никол Пашинян вознамерился «отдать туркам».

Можно, конечно, вспомнить, что у Никола Пашиняна достаточно напряженные отношения с церковными иерархами. Причем дело не ограничивается советами в стиле «если церковь хочет заниматься политикой, то пусть создаст партию». После пресс-конференции Пашиняна, где он пообещал признать территориальную целостность Азербайджана, высший духовный совет Эчмиадзина напустился на премьера: «Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции 22 мая, раскрыли истинное содержание представленной общественности мирной повестки. Становятся очевидными опасные и неприемлемые позиции, занятые властями Армении в переговорном процессе, относительно дальнейшей судьбы «Арцаха» и некоторых приграничных районов Армении».

Теоретически можно отмахнуться: трения между церковью и властью — внутреннее дело самой Армении. Но в реальности, во-первых, все происходит в весьма чувствительной точке. Отсюда рукой подать до стыка границ трех стран — Азербайджана, Армении и Грузии. И до того «чувствительного участка», где совсем недалеко от границы с Арменией до азербайджанских стратегических трубопроводов и железных дорог. Их Армения пыталась перерезать силой сначала в июле 2020 года, потом во время 44-дневной войны. И какие сценарии обсуждаются в ереванских кругах сегодня, вопрос открытый.

Более того, совсем недалеко город Берд, где, согласно упорным слухам и «утечкам», создается еще одна российская военная база. А в самом селе «Воскепар» уже есть российская погранзастава.

И вот теперь на авансцену выходят церковники. Которые устраивают демонстративное паломничество к церкви. За чем очень трудно не увидеть попыток реваншистов в рясах как минимум повысить напряжение вокруг процесса делимитации границ. Как максимум — создать новую «горячую точку» там, где уже идет нешуточная «мышиная возня» с российским участием. Где, напомним, тоже накоплен большой опыт участия церкви в политике и освящения территориальных споров. Достаточно вспомнить и «поклонные кресты» в Крыму накануне его аннексии, и часовню на четырех островах, которые Россия называет «Южно-Курильскими», а Япония считает своими северными территориями (заметим в скобках, что нет ни одного подписанного документа, где бы эти острова признавались не японскими).

И тем более нелишне вспомнить, что в армянской среде церковь не просто оказывалась втянутой в политику — она по сути выступала в роли координатора в самых грязных играх, начиная от выбивания «национальной дани» и заканчивая откровенным террором. В том числе и «внутриармянским». Да и в предъявлении претензий на Карабах армянская церковь была в первых рядах. А в такой ситуации действия реваншистов в рясах уже вряд ли могут считаться исключительно внутренним делом Армении.

Но все дело в том, что эти игры, соучастниками которых были и церковники, и в начале ХХ века, и сейчас, в Карабахе, привели к тяжелым и трагическим последствиям для самих же армян. И если кому-то в Армении кажутся ну невероятно духоподъемными кадры ереванского парада 2011 года с марширующей поповней, лучше не забывать, на какой случай в армии нужны священники. И если реваншисты в рясах продолжат свою возню, этой вот печальной работы у священников будет ой как много.

Нурани, обозреватель