Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области

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Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка в Донецкой области, сообщают местные СМИ.

Информацию об освобождении н.п. Нескучное распространил в Facebook Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА, прикрепив к публикации соответствующий видеоотчет.

«7-й отдельный батальон «АРЕЙ» Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

До этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, говоря о направлениях, на которых проводится наступление, отметила, что на Бахмутщине украинские войска продолжают штурмовые действия.

«Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м», – сообщила она. Замминистра подчеркнула, что на юге «есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров».

«Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», – добавила представительница министерства.