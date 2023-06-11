ЕС пообещал Тунису финансовую помощь на 1 млрд. евро

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Лидеры ЕС пообещали Тунису создать программу макрофинансовой помощи на €900 млн и предоставить еще €150 млн в ближайшее время, а также обеспечить развитие в этой стране зеленой энергетики и соединить ее электрическим и оптоволоконным кабелями с Евросоюзом через Италию, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила визит в Тунис вместе с премьерами Италии и Нидерландов Джорджей Мелони и Марком Рютте.

Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня на брифинге, что с 2011 года ЕС сопровождает Тунис на его пути к демократии: «Чтобы поддержать власти Туниса на этом пути и обеспечить их ориентацию на ЕС Еврокомиссия предложила Тунису «всеобъемлющий пакет сотрудничества». По словам фон дер Ляйен, его первым элементом станет подготовка программы макрофинансовой помощи для Туниса. «ЕС готов мобилизовать на эти нужды €900 млн, как только соответствующее соглашение будет найдено. В качестве немедленного шага мы можем предоставить дополнительно €150 млн бюджетной помощи», – заявила она.

Второй и третий шаг – это прокладка оптоволоконного кабеля в Тунис для обеспечения высокоскоростного интернета через европейские серверы и прокладка в обратном направлении электрокабеля, чтобы поставлять в ЕС электричество, полученное в Тунисе из зеленых источников. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет развернуть в Тунисе сеть солнечных электростанций и поставлять энергию в Европу по кабелю, который пройдет по дну Средиземного моря к побережью Италии. Проект получит название ELMED, Еврокомиссия намерена осенью провести инвестиционный форум для сбора частных средств на его реализацию.