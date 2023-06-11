В город Агдам до конца 2026 года планируется переселить 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев

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До конца 2026 года планируется переселить в город Агдам 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Об этом говорится в интервью специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

«В городе Агдам этот процесс идет быстрыми темпами. Поскольку здесь большая территория и поэтому ведется большой объем строительства инфраструктуры, ожидается, что заселение начнется в конце следующего года»,- отметил он.