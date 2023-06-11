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В МИД Италии рассказали о состоянии Берлускони

В МИД Италии рассказали о состоянии Берлускони

Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что состояние госпитализированного бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони не вызывает опасений, сообщает газета La Repubblica.

«Он прошел обследования, в ближайшие несколько дней его выпишут из больницы», — сказал Таяни.

Ранее агентство ANSA сообщало о госпитализации Сильвио Берлускони в миланскую клинику San Raffaele.

Врачи миланской клиники San Raffaele заявляли, что госпитализация бывшего премьер-министра Италии не была связана с критической ситуацией.

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