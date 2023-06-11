Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден

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Экс-президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в борьбе за высший государственный пост в стране, даже если будет признан виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом республиканец заявил в субботу в интервью журналистам американской газеты Politico.

«Я не выйду [из борьбы] никогда», – ответил на вопрос о такой возможности бывший американский лидер, который снова добивается выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии. «Послушайте, если бы я вышел, то вышел бы до первоначальной [президентской] гонки в 2016 году. Это было трудно. Теоретически это было невыполнимо», – добавил Трамп. Как констатирует издание, предъявленные республиканцу обвинения не делают невозможным его дальнейшее участие в борьбе за Белый дом.

Говоря об этих обвинениях, предыдущий глава администрации США подчеркнул: «Меня преследуют бандиты и дегенераты». Трамп выразил уверенность в том, что он не будет признан виновным. Он также отметил, что не намерен идти на сделку со следствием, предполагающую признание им вины. Вместе с тем политик не исключил этого при условии, что сторона обвинения выплатит ему «какую-то компенсацию».

Трамп убежден, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах главы государства ему не придется принимать решение о помиловании себя самого. «Я не считаю, что мне когда-либо придется [это делать]», – отметил он. «Я не сделал ничего плохого», – подчеркнул республиканец.

Экс-президент сообщил, что объемы пожертвований на его предвыборную кампанию возросли после предъявления ему обвинений. «Никто не хочет, чтобы ему предъявляли обвинения», – констатировал он. «Мне все равно, что мой рейтинг значительно вырос. Я не хочу, чтобы мне предъявляли обвинения. Мне никогда не предъявляли обвинения. Я прожил целую жизнь, а теперь мне предъявляют обвинения каждые два месяца. Здесь дело в политике», – добавил Трамп.