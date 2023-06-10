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Макрон 1,5 часа уговаривал Раиси прекратить поставлять дроны России

Макрон 1,5 часа уговаривал Раиси прекратить поставлять дроны России

Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, стороны обсудили развитие отношений между Парижем и Тегераном.

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Отмечается, что разговор длился 1,5 часа. Макрон подчеркнул, что Франция хочет взаимодействовать с Ираном, сообщил Джамшиди.

Макрон в ходе беседы с Раиси призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы в войне в Украине, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, французский лидер «обратил внимание на серьезность последствий», связанных с поставками Ираном дронов российской стороне.

Макрон «призвал Тегеран немедленно прекратить поддержку, оказываемую России в конфликте в Украине», добавили в Елисейском дворце.

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