Берлускони вновь попал в больницу

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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, ведущий борьбу против лейкемии, в пятницу прибыл на лечение в миланскую клинику «Сан-Раффаэле».

«Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в клинике «Сан-Раффаэле». Он пройдет медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания», – говорится в сообщении его лечащих врачей Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Они отмечают, что решение о госпитализации «не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков».

С 5 апреля по 19 мая 2023 года 86-летний Берлускони прошел курс лечения в «Сан-Раффаэле».