Рашад Даглы рассказал, почему убил своего соседа

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Продолжился судебный процесс по уголовному делу мейханщика Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой Рашад Даглы заявил, что причина убийства Искандера Мехтиева связана с угрозами и использованием слов, оскорбляющих его честь и достоинство:

«Искандер сказал мне, что есть некий человек, который знает обо мне то, что не вписывается в мою личность. Он сказал, что этот человек нуждается в 6 тыс. манатов, 3 тыс. манатов он уже нашел, а оставшиеся 3 тыс. манатов должен организовать я, чтобы этот разговор закрылся. Искандер сказал, что организует встречу, но при этом я должен прийти с деньгами. Я купил нож в магазине. Но когда приехали туда, оказалось, что Искандер никакой встречи не организует. Между нами произошла ссора в автомобиле. Он сказал, что если этот разговор не будет закрыт, человек, о котором он говорил, придет во время свадьбы и расскажет всем то о чем знает.

Основной причиной произошедшего стало то, что Искандер сказал «если ты сделал это, должен заплатить цену». Известно, в каком смысле он это сказал. В это время я вышел из себя, сначала он захотел ударить меня, но я быстро отреагировал, и чтобы защитить себя ударил его».

Судья Новруз Керимов, входящий в состав суда, задал вопрос Рашаду Даглы, спросив, почему тот не сообщил в полицию об угрозах, пишет АПА.

Мейханщик заявил, что ходит на свадьбы, и окружающие его люди плохо смотрят на такие вещи: «Есть неписаные законы. У нас не хорошо смотрят на такие вещи». По его словам, таких людей не приглашают на свадьбы.

Процесс будет продолжен 7 июля.