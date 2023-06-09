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Джейхун Байрамов обсудил с Тойво Клааром процесс нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов обсудил с Тойво Клааром процесс нормализации отношений с Арменией

9 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, нынешнем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, в том числе Евросоюза, обсудили региональную безопасность.

Министр Джейхун Байрамов еще раз довел до сведения позицию азербайджанской стороны по текущей ситуации по мирному соглашению, обсуждениям по разблокировке транспортно-коммуникационных линий в соответствии с обязательствами, а также по вопросу делимитации.

Клаар отметил, что ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и заявил, что в будущем не пожалеет усилий для продолжения контактов между политическими руководствами обеих стран в этом направлении.

В то же время стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом.

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