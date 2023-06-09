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Казахстан выставил на продажу конфискованные дроны, направлявшиеся в Россию (фото)

Казахстан выставил на продажу конфискованные дроны, направлявшиеся в Россию (фото)

В Казахстане выставили на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30, которые в феврале этого года незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию.

Согласно описанию лота, все эти беспилотники переданы на баланс какого-либо другого государственного органа, сообщает «Орда».

Выяснилось, что эти дроны перевозили через Казахстан в Россию. Таможенная служба выяснила, что у поставщика из Кыргызстана, фирмы ОсОО «Импульс-Инвест», отсутствует лицензия на перевозку таких товаров.

Следовательно, дроны не достигли своего заказчика — российской строительной компании «Нова». Их конфисковали на казахстанской таможне, а фирму ОсОО «Импульс-Инвест» оштрафовали. В результате беспилотники остались в собственности казахстанских властей.

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