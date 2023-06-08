Байрамов и Бочарников обменялись благодарностями (фото)

105 Просмотров

8 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджане Михаила Бочарникова в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Российской Федерацией и перспективы их развития.

Отмечено, что отношения динамично развиваются, поднявшись до уровня союзнического взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов выразил глубокую благодарность послу Михаилу Бочарникову за вклад в развитие азербайджано-российских отношений, профессиональную деятельность и поддержку эффективного решения возникающих вопросов и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Михаил Бочарников, в свою очередь, выразил свою благодарность за отношения дружбы и сотрудничества, проявленные к нему в период его деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.