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Байрамов и Бочарников обменялись благодарностями (фото)

Байрамов и Бочарников обменялись благодарностями (фото)

8 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджане Михаила Бочарникова в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Российской Федерацией и перспективы их развития.

Отмечено, что отношения динамично развиваются, поднявшись до уровня союзнического взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов выразил глубокую благодарность послу Михаилу Бочарникову за вклад в развитие азербайджано-российских отношений, профессиональную деятельность и поддержку эффективного решения возникающих вопросов и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Михаил Бочарников, в свою очередь, выразил свою благодарность за отношения дружбы и сотрудничества, проявленные к нему в период его деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Байрамов и Бочарников обменялись благодарностями (фото) Байрамов и Бочарников обменялись благодарностями (фото)

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