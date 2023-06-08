В Госдепе считают, что Армения помогает России обходить санкции

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Глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен полагает, что поставки микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые Запад пытался блокировать санкциями, уже вернулись на уровень до начала войны вУкраине, и в этом РФ помогает ряд стран, в том числе постсоветских. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

О’Брайен считает, что европейские компании продают электронную продукцию в третьи страны, откуда затем она реэкспортируется в Россию. Речь идет о микрочипах, процессорах, электронных платах, которые необходимы для создания современных систем вооружений.

По мнению О’Брайена, основные реэкспортные потоки идут через члена НАТО Турцию, но также и через Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Казахстан.