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Лукашенко велел помиловать Софью Сапегу

Лукашенко велел помиловать Софью Сапегу

Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговоренную судом в Беларуси к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Белта».

В сообщении говорится, что Сапегу передали 7 июня делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

В своем телеграм-канале Кожемяко написал, что Сапега «получила уникальный шанс начать жизнь заново». По его словам, Лукашенко помиловал Сапегу после обращения Кожемяко.

«Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства. <…> Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевич вместо шести лет, она провела в заключении два. Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь», — заявил губернатор.

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