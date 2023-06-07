Волкан Бозкыр: Армяне должны принять вопрос мира, это реальность

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Президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр после мероприятия «Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал», организованного Международным центром Низами Гянджеви в Шуше, заявил, что за короткое время в Шуше произошли довольно большие изменения.

«То есть предпринимаются серьезные шаги в направлении будущего. Естественно, после 30 лет оккупации, после таких провокаций восстановить все непросто. По дороге я видел руины, тем не менее, там – в Физули – продолжаются строительные работы. При правильном лидерстве президента Ильхама Алиева Азербайджан добьется больших достижений в Карабахе и Шуше. Армению же, видя это, считаю, что должна мучить совесть, и она должна извлечь урок», – цитирует Волкана Бозкыра АПА.

Дипломат также оценил мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: «Азербайджан хочет мира больше, несмотря на прошедшие 30 лет провокаций. Если вопрос станет только за Арменией, то, возможно, мир наступит более легко и быстро, в то время как армянская диаспора по всему миру ведет комфортную жизнь, словно они не признают реальность, что армяне здесь живут в бедности. То есть они с самого рождения воспитывались так – как враги тюрков, Азербайджана. Но в конечном итоге они должны принять вопрос мира, это реальность. Думаю, со временем это будет достигнуто. Если Азербайджан будет сильным, то диапазон мирных переговоров будет шире. Как Турция, мы придерживаемся принципа «Одна нация, два государства» и находимся рядом с Азербайджаном».