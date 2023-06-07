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Американские источники назвали цель атаки беспилотников по Москве

Американские источники назвали цель атаки беспилотников по Москве

Атака беспилотников по Москве 30 мая имела целью дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили два источника – высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.

Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки, как говорят и в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников.

«Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки», – говорится в статье.

При этом, неясно, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или ранены ее сотрудники.

Отметим, что атака дронов на Москву произошла после обстрела Киева баллистическими ракетами днем ранее – 29 мая

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