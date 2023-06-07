Американские источники назвали цель атаки беспилотников по Москве

Атака беспилотников по Москве 30 мая имела целью дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили два источника – высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.
Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки, как говорят и в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников.
«Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки», – говорится в статье.
При этом, неясно, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или ранены ее сотрудники.
Отметим, что атака дронов на Москву произошла после обстрела Киева баллистическими ракетами днем ранее – 29 мая