Veyseloglu обнародовала розничный индекс за май

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Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за май 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на май месяц 2023 года оказалась на 10.3% выше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в мае 2022 года выросла на 11.7%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 10.2%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.8%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 13.6%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары в точках розничной торговли, относящихся к группе.

Индекс не является показателем уровня инфляции.