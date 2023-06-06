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Veyseloglu обнародовала розничный индекс за май

Veyseloglu обнародовала розничный индекс за май

Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за май 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на май месяц 2023 года оказалась на 10.3% выше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в мае 2022 года выросла на 11.7%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 10.2%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.8%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 13.6%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары в точках розничной торговли, относящихся к группе.

Индекс не является показателем уровня инфляции.

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