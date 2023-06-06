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Завтра в Баку будет небольшой дождь

Завтра в Баку будет небольшой дождь

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах прогнозируется небольшой дождь. Северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем 23-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах проливные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в ряде районов временами будет сильным.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

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