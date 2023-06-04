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Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие

Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие

Авиация армии Судана наносит в воскресенье удары по позициям сил быстрого реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума, сообщает телеканал Al Jazeera. Под обстрел попали районы, расположенные к востоку от столицы.

Телеканал Al Hadath сообщает о воздушном налете армейской авиации на севере города Северный Хартум. По его данным, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.

Столкновения между армией и спецназом идут в нескольких районах столицы. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. По информации Al Hadath, бои продолжаются и в регионе Дарфур на западе Судана. Источники канала сообщают, что в городе Кутум, расположенном в штате Северный Дарфур, где идут самые ожесточенные столкновения, число погибших за последние дни составило не менее 40, большинство из них мирные жители.

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