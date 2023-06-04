В Варшаве проходит массовая антиправительственная демонстрация

245 Просмотров

Организованная польской оппозицией массовая демонстрация началась в воскресенье в центре польской столицы. Прямая трансляция происходящего ведется организаторами в YouTube.

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией “Гражданская платформа” экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Как заявили организаторы демонстрации, это акция “против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу”. “Марш должен показать единство поляков в защите демократии и толерантности, присутствия Польши в Европейском союзе. Это также марш против плохой власти, призванный убрать PiS (правящая в Польше партия Ярослава Качиньского “Право и справедливость”), покончить с коррупцией, подлостью и грабежами”, – цитирует Польское агентство печати слова представителя “Гражданской платформы” Роберта Кропивницкого.