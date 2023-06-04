Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

В Варшаве проходит массовая антиправительственная демонстрация

В Варшаве проходит массовая антиправительственная демонстрация

Организованная польской оппозицией массовая демонстрация началась в воскресенье в центре польской столицы. Прямая трансляция происходящего ведется организаторами в YouTube.

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией “Гражданская платформа” экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Как заявили организаторы демонстрации, это акция “против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу”. “Марш должен показать единство поляков в защите демократии и толерантности, присутствия Польши в Европейском союзе. Это также марш против плохой власти, призванный убрать PiS (правящая в Польше партия Ярослава Качиньского “Право и справедливость”), покончить с коррупцией, подлостью и грабежами”, – цитирует Польское агентство печати слова представителя “Гражданской платформы” Роберта Кропивницкого.

Теги:
Из этой рубрики
Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие
Мир

Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа, есть погибшие

2023/06/04, 21:05
Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха
Мир

Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

2023/06/04, 20:45
Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов
Мир

Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов

2023/06/04, 20:26
Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ
Мир

Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ

2023/06/04, 20:06
Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством
Мир

Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством

2023/06/04, 19:46
Столтенберг: Мы понимаем справедливые опасения Турции
Мир

Столтенберг: Мы понимаем справедливые опасения Турции

2023/06/04, 19:08
Силы спецназначения Турции прибыли в Косово
Мир

Силы спецназначения Турции прибыли в Косово

2023/06/04, 18:49
В Стамбуле прошла встреча президента Турции с генсеком НАТО
Мир

В Стамбуле прошла встреча президента Турции с генсеком НАТО

2023/06/04, 18:29
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Мир

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

2023/06/04, 18:10