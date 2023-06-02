Погода в Азербайджане ухудшится

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Днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах погода будет нестабильной.

Об этом говорится в сообщении директора Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедовой.

В отдельных регионах осадки могут принять ливневый характер, возможны грозы, град. Интенсивными и сильными осадки ожидаются в Балакенской, Шекинской, Газахской, Гянджинской, Горно-Ширванской зонах. Западный ветер усилится преимущественно в горных и предгорных районах до 25-30 м/с.

В связи с ожидаемыми дождями ливневого характера повысится уровень воды в реках, а в некоторых горных реках не исключены сели.

С ожидаемой сильной ветреной погодой населению не рекомендуется стоять возле высотных зданий, крупных деревьев, заборов, которые могут представлять опасность.

Населению также рекомендуется держаться подальше от бассейна рек из-за опасности схода селей.