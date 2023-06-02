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В Москве проходит встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

В Москве проходит встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

В Москве проходит заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Об этом сообщает пресс-секретарь Оверчука Андрей МаМустатвеев.

“В Москве в соответствии с поручением глав государств начала работу трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука”, – сообщил Матвеев.

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