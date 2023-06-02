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Орбан рассказал, что произошло бы, если бы президентом в Турции стал “человек Сороса”

Орбан рассказал, что произошло бы, если бы президентом в Турции стал "человек Сороса"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что “много и сильно” молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

“(Победа Эрдогана на выборах -) это огромное облегчение. Честно скажу, я не только “болел” за победу президента, я молился за нее, сильно и много. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия”, – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, если бы на президентских выборах в Турции победил “человек Джорджа Сороса”, это означало бы увеличение миграционного потока беженцев в Европу сразу на два-три миллиона, а также осложнило бы транзит российской нефти в Венгрию и Сербию.

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