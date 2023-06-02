О чем говорит тот факт, что из всех лидеров стран Южного Кавказа с Зеленским встречался только Алиев?

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На многосторонних саммитах встречи «на полях» порой куда информативнее, чем «мейнстрим» мероприятия. Саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе не исключение. И это не только встреча Алиева и Пашиняна при европейском посредничестве.

Как уже рассказывал Minval, в Кишиневе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств обменялись мнениями о двусторонних связях между Азербайджаном и Украиной, выразили удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Украиной, назначение нового посла Азербайджана в Украине. Зеленский выразил признательность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине, заботу об украинских детях и организацию их поездок в Азербайджан и высоко оценил это. И, конечно же, было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках международных организаций.

Строго говоря, и взаимная поддержка территориальной целостности Азербайджана и Украины, и гуманитарная помощь — факты, известные и азербайджанской, и украинской аудитории. Более того, зимой, когда Россия прицельно била по энергетической инфраструктуре украинских городов, стремясь оставить в разгар зимы гражданское население без света и тепла, а Азербайджан в качестве гуманитарной помощи отправлял в Украину генераторы, некий неназванный источник в МИД РФ в беседе с корреспондентом ТАСС выразил недовольство: «Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь». Что, будем реалистами, дает исчерпывающую информацию к размышлению по поводу действенности азербайджанской гуманитарной помощи. В Баку, как того и следовало ожидать, в отношениях с Украиной отдают приоритет конкретным действиям, а не декларациям и жестам.

Но вот что примечательно. Из всех лидеров стран Южного Кавказа с Зеленским встречался только Ильхам Алиев.

Никол Пашинян, которого в определённой части экспертного сообщества еще недавно представляли едва ли не как главную надежду Запада в регионе, о такой «вольности» даже не смеет и думать. После поездки в Москву на саммит ЕврАзЭС на неофициальную капитуляцию перед Путиным — тем более. Он может, конечно, надувать щеки и отпускать шпильки в адрес ОДКБ, но не более того.

Не стал встречаться с Зеленским и премьер-министр Грузии. Отношения Киева и Тбилиси не на высоте. Свою роль играет и «дело Саакашвили», и недостаточная, как уверены в Киеве, твердость властей Грузии в отношении санкций, наложенных на РФ. Без сомнения, с кем встречаться, а с кем нет — суверенное дело главы государства и правительства. Но демонстрация получилась очень наглядной.

Дело, строго говоря, не в близости к Европе и не в удалённости от Москвы. Дело в том, может ли страна позволить себе проводить действительно независимую внешнюю политику и не менять свой суверенитет и свои интересы на весьма зыбкие внешние гарантии.

И если называть вещи своими именами, встреча Алиева и Зеленского как раз и продемонстрировала, что Азербайджан проводит действительно независимую внешнюю политику. И продвигает ее на отдельно взятом европейском и западном направлении куда активнее и успешнее многих из тех, кого эксперты гостовы объявить заведомыми «западниками». Просто потому, что есть разница между намеками на словах и действиями на деле.

Нурани, обозреватель