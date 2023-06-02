Азербайджан направил ноту Ирану

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Со дня получения МИД Азербайджана информации о Фариде Сафарли, т.е. с 9 марта, в посольство Ирана в нашей стране была направлена ​​нота с целью выяснения судьбы гражданина и прояснить вопрос со стороны Ирана.

Об этом в ответ на вопрос местных СМИ об аресте гражданина Азербайджана Фарида Сафарли заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

“После многочисленных запросов с нашей стороны иранская сторона ответила на нашу ноту и сообщила, что Фарид Сафарли арестован и против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили семье Фарида Сафирли.

Несмотря на то, что дипломатическое представительство Азербайджана в Иране ограничено в связи с известным террористическим актом, Министерство иностранных дел и наше Генеральное консульство в Тебризе ведут переговоры с соответствующими структурами Ирана с первого дня получения информации о Фариде Сафарли.

Кроме того, семья Фарида Сафарли и он сам находятся в постоянном контакте. Нашим генеральным консульством в Тебризе ведется подготовка к встрече с Фаридом Сафарли”, – отметил представитель МИД.