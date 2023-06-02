Орбан заявил, что победа Эрдогана обеспечивает гарантии поступления российского газа в Венгрию

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth, высказал мнение, что победа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечивает гарантии того, что газ из России по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию.

Глава правительства напомнил, что сейчас Венгрия получает российский газ только по южному маршруту через Турцию. По его словам, если бы победу одержал «проамериканский лидер», то весьма сомнительно, что этот газ дошел бы до Венгрии и Сербии.

По мнению Орбана, основной соперник Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу является таким «проамериканским лидером». Также премьер признался, что воспринял победу Эрдогана на выборах с «огромным облегчением». Он отметил, президент Турции может выступить посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.